عضو «التنسيقية»: أتوقع الخروج بتوصيات عن الآثار السلبية لكورونا من منتدى الشباب

قال أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، إن ورش العمل بمنتدى شباب العالم صارت مكتملة، مشددًا على أن العالم منبهر بما يحدث في مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف يحيى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العالم يعاني من جائحة كورونا، ولم تستطع أي دولة اتخاذ قرار جريء كالذي اتخذته مصر لعقد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

طلبات المشاركة في المنتدى رغم كورونا كثيرة

وتابع أن التنسيقية شاركت في كل ورش العمل بالمنتدى؛ كمتحدثين ومشاركين، وتم مناقشة كل الموضوعات التي تهم العالم كله.

وأكد عضو التنسيقية، أنه شارك في ورشة تناولت آثار جائحة كورونا على التنمية المستدامة، موضحًا أنه يتوقع الخروج بتوصيات للتعامل مع الآثار السلبية للفيروس.

الحكومات تعترف بتوصيات منتدى شباب العالم

وأشار إلى أن الحكومات تعترف بتوصيات منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن قطاع الصحة عانى من تداعيات جائحة كورونا والمتحورات، كما أن العمالة لحق بها أضرار كبيرة، وتمّ التفكير في توصيات جديدة تسهم في الخروج من الأزمة، وجرى الخروج بتوصيات في ملفات ذات صلة بالصحة والبيئة.

دراسة جيدة قبل المشاركة في المنتدى

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درست هذه الأمور بشكل جيد للغاية قبل المشاركة في الورش التحضيرية التي استمرت اليوم وأمس قبل انطلاق المنتدى غدا، لافتًا إلى أن جميع المشاركين في المنتدى، انبهروا بسبب حضور عدد كبير وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.