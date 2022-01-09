رئيس «الإسعاف» يكشف استعدادات الهيئة لمنتدى شباب العالم

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إنه تم الاستعداد بشكل صارم بكل الإجراءات الاحترازية لتأمين منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي سينطلق غدًا في مدينة شرم الشيخ، إذ تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف لتقديم الدعم لهذا الحدث العالمي، موضحًا في الوقت ذاته أنه تم العمل على تقسيم الإسعاف لدعم 4 قطاعات تتمثل في قطاع المطار من أجل خدمة إسعافية وطبية لجميع الوفود عند الوصول والمغادرة.

تغطية قطاع الفنادق بـ 20 سيارة إسعاف

وأضاف «جاد»، خلال حواره على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه تم تغطية قطاع الفنادق بـ 20 سيارة إسعاف، فضلًا عن المناطق السياحية وطريق السلام والاحتفالات الخارجية وأي ماراثون أو نشاط رياضي يتم تغطيته بسيارة إسعاف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك تغطية إسعافية داخل مركز المؤتمرات بـ 8 سيارات إسعاف وعيادتين طبيتين مجهزتين بجميع الأجهزة المطلوبة لجميع الحالات المرضية الطارئة وصرف العلاج المطلوب.

6 نقاط طبية داخل قاعة المؤتمرات منتشرة بأماكن التحرك

وأكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أنه إذا احتاجت إحدى الحالات التحويل للمستشفى سيتم إخلاؤها لمستشفى شرم الدولي، مع وجود 6 نقاط طبية داخل قاعة المؤتمرات منتشرة بأماكن التحرك والتجمعات الشبابية، مشددًا على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، منوهًا بأنه يتم أخذ مسحات للوفود الموجودة بالفنادق وداخل قاعة المؤتمرات بشكل يومي.