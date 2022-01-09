«الإسعاف» تعلن الطوارئ لتأمين منتدى شباب العالم.. والدفع بـ50 سيارة

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم، خطة تأمينها لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، الذي تنطلق أولى فعاليته غدا.

وأكدت هيئة الإسعاف، تأمين المنتدى بشكل تام عبر الدفع بـ 50 سيارة إسعاف مجهزة؛ كرعاية مركزة تم توزيعها بعد دراسة الكثافات البشرية المقرر حضورها للمنتدى بمركز المؤتمرات، ومقرات إقامة الشباب من رواد المنتدى، والمناطق الحيوية والمزارات.

وأشارت إلى انطلاق عملية التأمين فور وصول الوفود إلى أرض مطار شرم الشيخ الدولي بـ 3 سيارات إسعاف رعاية مركزة، وسيارة إسعاف ذاتية التعقيم لها القدرة على احتواء حالات العدوى شديدة الخطورة، كما تم تأمين طريق السلام بـ 18 سيارة إسعاف، كما شمل التأمين خليج نعمة والسوق القديم وسوهو سكوير.

وأضافت الهيئة، أنه تم الدفع بـ 6 سيارة إسعاف تدخل سريع، و5 فرق انتشار سريع مجهزة، بجوار قاعة المؤتمرات؛ للتعامل مع أي حالات طبية طارئة بين رواد المنتدى، كما امتدت التغطية الإسعافية لتشمل مشاركة 4 أطباء و4 أخصائيين تمريض، مع تدشين 2 عيادة طبية و6 نقاط طبية؛ مجهزين بجميع المستلزمات الطبية والأدوية، فضلا عن الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة كرعاية مركزة بمحيط القاعات التي تحتضن فعاليات المنتدى.

وأكدت على تنظيم عدد من الدورات الإسعافية للفرق الإسعافية المشاركة بالمؤتمر؛ تخللتها ندوات تعريفية بطبيعة وأهمية الحدث، مع الدفع بفرق الدعم اللوجيستي لمراجعة شبكات الاتصال اللاسلكية، ومراجعة مخزون المستلزمات الطبية والأدوية، مع التأكيد على التزام جميع عناصر المنظومة الإسعافية بأعلى درجات اليقظة، وضبط النفس، وتنسيق العمل بين الأطقم الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة، والتنسيق الكامل مع قطاع الطب الوقائي، ومديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما روعي في الخطة وضع جميع إمكانيات إقليم القناة على أهبة الاستعداد لخدمة ذلك الحدث، وإمداد مدينة شرم الشيخ في حالة الاحتياج بـ 80 سيارة إسعاف دفعة واحدة في غضون 4 ساعات بحد أقصى.