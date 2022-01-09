تعرف على اللمسات الأخيرة لمنتدى شباب العالم قبل انطلاقه بساعات (فيديو)

ينطلق خلال ساعات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتناقش هذه النسخة عالم ما بعد كورونا.

وكشف عدد من المسؤولين ومنظمي منتدى شباب العالم آخر الاستعدادات قبل انطلاقه، وذلك خلال استضافتهم ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، في حلقة خاصة من مدينة شرم الشيخ.

نتواصل مع وسائل الإعلام العالمية

قالت الدكتورة سالي خطاب، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن الإعلام يظهر ما يحدث في منتدى شباب العالم لكل الدول، لذلك يتم التواصل مع كل وسائل الإعلام بالدول لتغطية فعاليات منتدى شباب العالم.

أضافت «خطاب أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمنتدى شباب العالم، تمكن أي شخص لديه هاتف ذكي من المشاركة في الورش والجلسات، ويتم الرد عليه ومناقشته والتفاعل معه خلال المنتدي، متابعه: «يشارك معانا كأنه يجلس معنا، ولكنه وراء الشاشة».

«الصحة» تتخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة

من جانبه قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنّ الوزارة تتخذ إجراءات احترازية لضيوف منتدى شباب العالم بداية من وصولهم للمطار وبداية الدخول للفنادق ثم متابعة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف «رخا»، خلال استضافته بنفس البرنامج: «نحن نعمل على الأرض منذ 31 ديسمبر الماضي، ويوجد ما يقارب من 400 فرد من وزارة الصحة مع مديرية الصحة بجنوب سيناء لن يشعر أحد بوجودهم لأنهم يعملون في صمت وسرعة، نتيجة لاكتسابهم الخبرات الفترة الماضية».

بتطعيم كل العامين في قطاع السياحة بلقاح كورونا

وأفاد أحمد الشيخ، رئيس غرفة شركات السياحة في شرم الشيخ، بأن وزارة الصحة قامت بمجهودات جبارة للوقاية من فيروس كورونا، بداية من وضع شروط وإجراءات احترازية، مرورا بتطعيم كل العامين في قطاع السياحة بلقاح كورونا.

وتابع «الشيخ»: «كل العاملين حاليا في السياحة موجودين بفضل جهود وزارة الصحة، ولولا وزارة الصحة والقطاع الصحي ما كان أحد يتواجد حاليا في شرم الشيخ».

وفي سياق متصل قال رامي رزق الله، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، إن كل فنادق شرم الشيخ تلتزم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، متابعا: «ترسل رسالة قوية لدول العالم بزيارة شرم الشيخ»، مطالبا بتوسعة مطار شرم الشيخ، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السياح في الفترة المقبلة.