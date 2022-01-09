خروج عربة قطار عن القضبان في مطروح

شهدت محافظة مطروح، خروج عربة قطار عن القضبان، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات بشرية، بينما استأنف القطار رحلته بعد توقف دام ما يقرب من 20 دقيقة.

أعلن المهندس حسام البسطاويسي، نائب رئيس السكة الحديد لقطاع التشغيل، عن خروج عربة واحدة من قطار مطروح عن القضبان، بسبب وجود هبوط أرضي بقضبان السكك الحديدية.

وأوضح أنه لا يوجد أي إصابات، وأن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سيرها، لافتاً إلى أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط جديدة ومحدثة.

خروج عربة قطار مطروح عن مسار القضبان

وقال البسطاويسي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خروج عربة قطار مطروح عن مسار القضبان، السبب الرئيسي له يرجع إلى انهيار التربة بسبب زيادة نسبة المياه الجوفية حول قضبان السكك الحديدية في منطقة مطروح.

وأكد أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروع تطوير منظوماتها الأساسية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على ظاهرة تأخير القطارات.

قطار مطروح عاد إلى مساره الطبيعي دون معوقات

وأشار نائب رئيس السكة الحديد، إلى أن قطار مطروح عاد إلى مساره الطبيعي بعد تأخير دام ما يقرب من 20 دقيقة، دون حدوث أي معوقات، وأن جميع ركاب القطار بخير ولا يوجد أي خسائر بشرية، منوهاً إلى أن الجميع داخل منظومة السكة الحديد يعمل من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.