مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبورها قضبان السكة الحديد بزفتى

لقيت فتاة، في العقد الثاني من عمرها، مصرعها اليوم دهسا تحت عجلات قطار «السنطة - زفتى»، حال عبورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وخُصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى زفتى، وحُرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار وتناثر أشلائها

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هشام نوارة مأمور مركز شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة فتاه على قضبان السكة الحديد بمدينة زفتى.

كما انتقلت قوة أمنية بالغربية تحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة من المباحث الجنائية، مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

اصطدام القطار بالفتاة حال عبورها قضبان السكة الحديد

وتبين من المعاينة والفحص مصرع فتاة أسفل عجلات قطار حال عبورها مزلقان السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة وتناثرت أشلاء جثتها على قضبان السكة الحديد.

كما خُصصت سيارة إسعاف لنقل الفتاة الضحية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى زفتى العام.

كما كشفت التحريات الأمنية إصابة الفتاة بتهتك بجميع أنحاء الجسم ووفاتها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتى العام.

النيابة العامة تحقق في وفاة الفتاة وتأمر بدفنها

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بعد تسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرتها.