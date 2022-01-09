اعتماد نتيجة مسابقة تعيين 1750 مهندسا وفنيا في وظائف السكة الحديد 2021

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، إن مسابقة وظائف السكة الحديد 2021، سارت بصورة منتظمة وطبيعية، موضحا أن الهدف الرئيسي من المسابقة تعيين دماء جديدة، في وظائف التشغيل والوظائف الحرجة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

إعلان أسماء 1500 فنيا معينين في وظائف السكة الحديد 2021

وقال حسين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه تم اعتماد جميع أسماء الفائزين في مسابقة وظائف السكة الحديد 2021، موضحا أنه تم إعلان أسماء الفائزين في وظائف السكة الحديد لخريجي الدبلومات الفنية والبالغ عددهم 1500، موضحا أنه سيتم مراسلة الفائزين على عناوينهم، مؤكدا أن إجراءات تعيين الفنيين في وظائف عمال المزلقانات والكمسارية ومشرفي القطارات وصرافي تذاكر خلال الـ6 شهور القادمة.

تدريب الـ1500 فني في وظائف السكة الحديد

وأوضح نائب رئيس السكة الحديد، أن الـ1500 فني الذين فازوا في مسابقة وظائف السكة الحديد 2021، سيتم إرسال بيناتهم، إلى معهد التدريب الفني التابع للقوات المسلحة، للالتحاق بالمعهد لمدة 6 أشهر، ليتلقوا تدريب فني وتدريب انضباطي عسكري وسلوكي، وبعد اجتيازهم كل هذه الاختبارات يجرى تعيينهم فورًا بجميع مناطق السكة الحديد.

تعيين 250 مهندسا في وظائف السكة الحديد

وأشار حسن، إلى أنه تم اعتماد فوز 250 مهندسا ضمن الأسماء التى تقدمت في مسابقة وظائف السكة الحديد 2021، ليصبح إجمالي الفائزين 1750 فنيا ومهندسا، موضحا أن المسابقة سارت بشكل طبيعي ومنضبط، مؤكدا أنه سيتم إرسال جوابات لأسماء الفائزين على عناوينهم، لتبليغهم بفوزهم في مسابقة وظائف السكة الحديد، موضحا أنه سيتم تحديد موعد تسليم وظائف المهندسين للفائزين خلال أيام.