أطعمة احذر تخزينها في الثلاجة.. منها البيض

يعد حفظ الطعام بطريقة صحيحة ولمدة طويلة، أكثر ما يشغل بال ربات البيوت، خاصة مع سرعة تلف الأطعمة بسبب سوء تخزينها، ويلجأ الكثيرون إلى البحث عن طرق حفظ الطعام؛ سواء في الثلاجة أو الفريزر حتى لا تتلف أو تتعرض للفساد؛ إلا أنّ هناك بعض الأطعمة التي لا يُفضل حفظها أو تخزينها في الثلاجات.

وكشف موقع «هيلثي ليو»، المعني بالصحة، عن أن هناك 15 نوعًا من الأطعمة لا يجب تخزينها في الثلاجة، وهي كالتالي:

الطماطم

يفضل دائمًا عدم حفظ الطماطم في الثلاجة، والإبقاء عليها في درجة حرارة الغرفة، إذ تعمل درجة حرارة الثلاجة على وقف عملية نضج ثمرة الطماطم والتأثير على الملمس الخارجي لها، كما تفقد الثمرة نكهتها عند الاحتفاظ بها في الثلاجة.

الموز

نظرًا لاحتواء الموز على عدد من العناصر التي يمكن أن تفقد فوائدها عند وضعها في الثلاجة، ينصح خبراء التغذية بحفظه في درجة حرارة الغرفة، وذلك حتى ينضج بشكل كافِ.

البصل

وينصح خبراء التغذية، بحفظ البصل في أماكن جيدة التهوية، ودرجة حرارة معتدلة؛ نظرًا لأنّ البصل يصبح أكثر ليونة عند وضعه في الثلاجة، ولكن في حالة تقشيره يمكن وضعه في إناء مغطى وحفظه في الثلاجة.

البطاطا

ومن بين الأطعمة أيضًا التي يفضل الاحتفاظ بها في درجة حرارة غرفة جيدة التهوية «البطاطا»، نظرًا لأنّ درجة الحرارة المنخفضة داخل الثلاجة تسهم في الإسراع إلى تحويل النشا لسكر.

الثوم

يساعد الاحتفاظ بالثوم في الثلاجة على إنتاجيته للبراعم، فضلًا عن أنّه يصبح طريًا بشكل أكبر؛ لذا يفضل وجوده في درجة حرارة الغرفة.

البيض

أثبتت بعض الدراسات، أنّ وضع البيض في الثلاجة يؤثر على نكهته وطعمه، كما أنّ وجوده خارج الثلاجة لا يؤثر عليه بالسلب؛ لذا يفضل الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة العادية.

التوابل

يمكن الاحتفاظ بجميع أنواع التوابل المطحونة في المطبخ أو غرف المنزل لشهور أو حتى سنوات، ولا صحة للاعتقاد السائد بأن حفظ التوابل في الثلاجة يضمن بقاء صلاحيتها لمدة طويلة.

الحبوب

يفضل عدم وضع الحبوب في الثلاجة؛ نظرًا لأنّ درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة يمكن أن تساعد على فساد الحبوب وجعلها لينة، ويمكن الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة خارج الثلاجة.

القرع

يحتاج القرع إلى مكان جيد التهوية، كما يحتاج للجفاف والظلام أيضًا، حتى يتم تخزينه لفترات طويلة.

زيت الزيتون

أفضل طريقة للاحتفاظ بزيت الزيتون هو مكان مظلم ودرجة حرارة معتدلة، إذ يعمل الاحتفاظ بزيت الزيتون في الثلاجة على زيادة لزوجته وفقدانه خواصه، فيصبح مثل الزبد.

العسل

ويساعد الاحتفاظ بالعسل في الثلاجة على جعل السكر يتبلور؛ ما يفقده سيولته المميزة، لذا يمكن الاحتفاظ بالعسل عن طريق إبقائه محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة.