«الفاو» توضح الإرشادات الصحية لترتيب الثلاجة المنزلية وحفظ الطعام بها

وضعت منظمة الأغذية والزراعة، «الفاو»، عددا من الإرشادات الصحية لترتيب الثلاجة المنزلية، وذلك للحفاظ على الأطعمة من الفساد والتلف، ونستعرض في النقاط التالية، أبرز تلك الإرشادات العامة:

نصائح الفاو لترتيب الثلاجة: درجة التبريد على 5 درجات

- ينبغي ضبط درجة حرارة الثلاجة للتبريد على (5) درجات مئوية، ودرجة حرارة المجمد (الفريزر) على (-18) درجة مئوية.

- من أهم الخطوات لحفظ غذائك سليما وآمنا، هو أن تحافظ على نظافة ثلاجتك، وينصح بمسح السوائل المسكوبة بداخلها بسرعة، وتنظيف الأرضيات بواسطة ماء ساخن مع صابون، ومن ثم شطفها بالماء النظيف فقط ثم تركها فترة لتتخلص من روائح الطعام العالقة بها، ثم رش الثلاجة بخليط من الماء والخل على الأرفف ومسحها بفوطة نظيفة.

- يجب تنظيف الثلاجة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بالإضافة إلى استبعاد الأغذية التي لم تستهلك، وبشكل عام فإن المدة الصحيحة لحفظ الغذاء المتبقي من الغذاء المطبوخ هي 4 أيام بالنسبة للدواجن واللحم المفروم الخام، ومن يوم إلى يومين بالنسبة للأغذية المطبوخة مسبقاً.

المنظمة تنصح بوضع علبة بيكربونات صوديوم مفتوحة للتخلص من الروائح

- للمحافظة على رائحة الثلاجة وللتخلص من الروائح غير المحببة، يتم وضع علبة بها بيكربونات الصوديوم مفتوحة، كما ينصح بتجنب استخدام محاليل التنظيف ذات الرائحة التي قد تنتقل رائحتها للغذاء المخزن بالثلاجة.

- نحاول قدر المستطاع تطبيق قاعدة الذي تشترينه أولاً، يجب أن يرتب آخر، مثلاً وضع الأغذية التي اشتريتها حديثاً خلف التي كانت موجودة سابقاً، بهذه الطريقة نستهلك الأغذية قبل انتهاء صلاحيتها وقبل تلفها، ونكون قد قللنا من نسب تلف الأغذية قبل الاستخدام.

- يحب عمل جرد شامل لمحتويات الثلاجة أسبوعياً وخاصة قبل القيام بالتسوق والتخلص من المواد التالفة على الفور.

- استعمال الصناديق مختلفة الأشكال والأحجام لتنظيم الأشياء داخل الثلاجة وقوالب البيض لعدم تعرضه للكسر.

- ينصح بتبريد الطعام الساخن قبل وضعه مباشرة في الثلاجة من خلال تبريده بشكل سريع وذلك باستخدام حمام مائي بارد.

- يفضل تغطية الأغذية بطبقة بلاستيكية مناسبة أو وضعها في حاويات ذات أغطية لاحتجاز الرطوبة وحمايته من التعرض للميكروبات أو التقاط روائح من الأغذية الأخرى.

- تخزين الخبز فى الثلاجة يؤدى إلى جفافه، لذا يخزن داخل المجمد (الفريزر) لمدة لا تزيد عن 3 شهور.

- يجب ترك فراغات داخل الثلاجة لتساعد على توزيع الهواء البارد بشكل متساو داخل الثلاجة، وتبريد الأغذية بالطريقة الصحيحة.

- يجب الحرص على غلق باب الثلاجة بعد الاستخدام مباشرة، وأن يكون الباب مغلقا قدر الإمكان.

- إذا فسد الغذاء داخل الثلاجة لأي سبب من الأسباب مثل انقطاع التيار الكهربائي عنها، فإنه سوف تصدر منها روائح غير مرغوبة ويكون من الصعب إزالتها، وننصح باتباع الطرق التالية للتخلص منها:

- مسح وحدة التبريد من الداخل بمحلول يحتوي على الماء والخل بكميات متساوية أو بمحلول الماء وبيكربونات الصوديوم للتخلص من الميكروبات والفطريات والتأكد من فرك الأرفف والجوانب والباب جيداً، وترك الباب مفتوح لفترة مناسبة لتغيير الهواء داخل الثلاجة بعد عملية الغسيل.

- يمكن رش كمية من حبوب القهوة المطحونة أو كمية من بيكربونات الصوديوم على أرضية الثلاجة أو توضع في حاوية مفتوحة للتخلص من الروائح بالثلاجة.

- وضع قطعة قطن طبي منقوعة في نكهة الفانيليا داخل الفريزر وغلق الباب لمدة 24 ساعة وفحص الروائح باستمرار.