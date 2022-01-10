حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنّ لهّ نصيبا كبيرا في الصفات من اسم برجه، فهو يتمتع بقوة الشخصية والشجاعة، ويسعى بشكل دائم للسيطرة على من حوله، كما أن لديه شخصية قيادية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة وقد يقودك لمفاوضات ناجحة تحقق من خلالها تقدما ومكاسب، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وتقترب بسهولة ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.