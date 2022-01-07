حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بأنه لديه شخصية تتميز بالقدرة على التفريق بين وقت الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل المدخرات يمنحك ازدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

المريخ بمنزل الحب يمنحك يقظة عاطفية وذهنية، وتتواصل بذكاء مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.