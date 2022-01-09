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بريد الوطن .. جددوا مدرسة كفر الأطرش بشربين يا مسئولون

كتب:

الوطن
09:40 م | الأحد 09 يناير 2022
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

فى مدينة شربين، التابعة لمحافظة الدقهلية، توجد مدرسة كفر الأطرش الثانوية الحديثة بنات، تأسست المدرسة، التى تخدم بنات المدينة، فى عام 2003، وتوجد بها مساحة كبيرة مخصصة للفناء، لكنها غير جاهزة من حيث التشجير والتبليط، خصوصاً مع فصل الشتاء، حيث يزداد سقوط الأمطار، ويصعب وصول الطالبات لمقر المدرسة، لذلك نناشد، نحن أهالى مدينة شربين، السادة المسئولين بإدارة شربين التعليمية، وهيئة الأبنية التعليمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، سرعة تنفيذ وإحلال وتجديد المدرسة من حيث الأبنية الإدارية والفصول، رحمة ببنات القرية اللاتى لا توجد لهن أى مدرسة بديلة حالياً.

                                          عن الأهالى - صفاء عماشة - شربين - دقهلية 

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