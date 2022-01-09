بريد الوطن .. البحث عن النفس
كتب:
الوطن
09:23 م | الأحد 09 يناير 2022
صورة تعبيرية
إننا نمشى خطى ولا نعرف مداها
كيف لى أن أعرفك وأنت لا تعرف معناها
فإنك تائه مثل موج البحر والسماء فى علاها
كيف لى أن أبنى جسراً ولا تقدر على رؤياها
فإنك بلا قدرة على السير
فى طريق كله علا والشيم معناها
فأنت مقيد ولا تقدر على الطير فى السماء
فابحث وابحث عن محرر قيودك وفك أسراها
فإنك أسير ولا تقدر على السير فى الظلام
فابحث عن الطريق واعرف على الدنيا معناها
وكن أقوى من الأيام
وكن قادراً على الوصول إلى العلا
ومعرفة الشيم ومعناها
منال جابر
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