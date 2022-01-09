بريد الوطن .. البحث عن النفس

إننا نمشى خطى ولا نعرف مداها

كيف لى أن أعرفك وأنت لا تعرف معناها

فإنك تائه مثل موج البحر والسماء فى علاها

كيف لى أن أبنى جسراً ولا تقدر على رؤياها

فإنك بلا قدرة على السير

فى طريق كله علا والشيم معناها

فأنت مقيد ولا تقدر على الطير فى السماء

فابحث وابحث عن محرر قيودك وفك أسراها

فإنك أسير ولا تقدر على السير فى الظلام

فابحث عن الطريق واعرف على الدنيا معناها

وكن أقوى من الأيام

وكن قادراً على الوصول إلى العلا

ومعرفة الشيم ومعناها

منال جابر

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