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محمود مسلم

بريد الوطن .. البحث عن النفس

كتب:

الوطن
09:23 م | الأحد 09 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

إننا نمشى خطى ولا نعرف مداها

كيف لى أن أعرفك وأنت لا تعرف معناها

فإنك تائه مثل موج البحر والسماء فى علاها

كيف لى أن أبنى جسراً ولا تقدر على رؤياها

فإنك بلا قدرة على السير

فى طريق كله علا والشيم معناها

فأنت مقيد ولا تقدر على الطير فى السماء

فابحث وابحث عن محرر قيودك وفك أسراها

فإنك أسير ولا تقدر على السير فى الظلام

فابحث عن الطريق واعرف على الدنيا معناها

وكن أقوى من الأيام

وكن قادراً على الوصول إلى العلا

ومعرفة الشيم ومعناها

                                                                              منال جابر 

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