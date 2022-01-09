خطوات استخراج بطاقة رقم قومي من السجل المدني.. «بالتليفون في 5 دقائق»

بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات التي يستخدمها المواطنون في جميع المعاملات الحكومية والخاصة، وتطلب الحكومة من المصريين تعديل البيانات الخاصة بمحل الإقامة أو التعليم أو الحالة الاجتماعية أولًا بأول حتى لا تتعرض للغرامة، كما أنه يجب تجديدها كل 7 سنوات.

وفي هذا السياق، يستعرض بوابة «الوطن» في إطار خدمات السجل المدني المستحدثة والتي تسهل على المواطنين إنهاء المعاملات والأوراق الحكومية، خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الهاتف في أقل من 5 دقائق، في السطور التالية.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق الهاتف

أتاح قطاع الأحوال المدنية «السجل المدني» التابع لوزارة الداخلية، إمكانية إصدار تعديل أو بدل تالف لبطاقة الرقم القومي عن طريق الاتصال بالرقم الساخن الذي حددته الوزارة، واتباع الخطوات الآتية:

- الاتصال على الرقم الساخن للسجل المدني وهو 16582.

- سوف يرد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء، ويمكنك اختيار طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد، أو تغيير بيانات البطاقة.

- سيطلب منك بعض البيانات الشخصية حسب المستندات والأوراق الرسمية.

- بعد إعطاء البيانات لممثل الخدمة، سوف يطلب منك تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه.

- بعد المدة المحددة، سوف ترسل البطاقة عن طريق البريد حتى المنزل، أو تحديد مكان استلامها.

مع العلم أن تلك الخدمة مخصصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يتم إصدار البطاقة للمرة الأولي بل يجب التوجه إلى السجل المدني الأقرب لمحل السكن.

غرامات عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي

وبحسب السجل المدني، فإن عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي، أو التأخر فيها، يؤدى إلي دفع غرامات كالآتي:

- تأخير تجديد البطاقة بعد انتهائها 50 جنيهًا.

- التعامل ببطاقة منتهية 100 جنيه.

- عدم تحديث البيانات الخاصة بالمواطن، مثل الزواج أو السكن أو المهنة، خلال مدة 3 أشهر 50 جنيهًا.

- عدم استخراج «بدل فاقد» بعد ضياعها أو سرقتها بمدة لا تتجاوز الأسبوعين 50 جنيهًا.