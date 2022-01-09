«تعليم الجيزة»: حصر شامل لخامات التعليم الفني قبل الامتحانات

شدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، على ضرورة عمل حصر شامل لعجز المعلمين والعمل بالتطوع طبقا للكتاب الدوري رقم 26، مع تشكيل لجان بالمديرية والإدارات التعليمية لاستلام الملفات، في ضوء القواعد المنظمة لذلك، لافتاً إلى أن امتحانات التعليم الفني تنطلق خلال الفترة من 15 يناير حتى 3 فبراير 2022، بجميعِ تخصصاته «زراعي–تجاري– فندقي– صناعي».

وأوضح «سلومة» أنه تم التأكيد على مديري إدارات التَعليم الفني بسرعة الانتهاء من استعدادات الامتحانات مع توافر الخاماتِ للطلَّاب، وعمل حصر للخاماتِ الناقصة والإخطار بها، وعمل دراسة لاحتياجات التعليم الفني، وتقديم مقترحات لتطويره، وفتح منافذ بيعٍ جديدة، وعمل معارض دائمة للتعليم الفنيّ وخلق فرص عمل، بالتعاون مع الوحدة الإقليمية لتدريب طلاب التعليم المزدوج.

توفير خامات لطلاب التعليم الفني قبل الامتحانات

وأوضح مدير مديرية التعليم بالجيزة، آليات الارتقاء بمشروع رأس المال، مشددًا على ضرورة اجتماع لجنة المشروع شهريًا، طبقا للقرار الوزاري رقم 290، وشدد على ضرورة توفير خامات لطلاب التعليم الفني، على أن يتم حصر الاحتياجات على مستوى المديرية، وطرحها طبقا للقرار الوزاري رقم 182، لتسهيل تدريب الطلاب.

وأكد «سلومة» في بيان له، على موجهي المواد الدراسية للتعليم العام ومديري إدارات التعليم الفني، ومديري المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، بضرورة الإستعداد التام لعقد امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، والتي تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير 2022، مع المتابعة اليومية للامتحانات بجميع مدارس الجيزة.

انطلاق امتحانات النقل بالجيزة وسط إجراءات مشددة

وفي سياق منفصل، انطلقت امتحانات النقل بمدارس تعليم الجيزة وتفقد أشرف سلومة، مَدارسَ «عُمر بن الخطاب الابتدائيةِ المشتركة، والصَفَا والمروة للتعليمِ الأساسي، وفَضل الحديثة» التابعين لإدارة الهرم التعليمية، وشدد على مديري عموم الإدارات بالمرورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتنبيهِ على مديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعدم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.