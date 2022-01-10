التنسيقية تشارك في اليوم الثاني لورشة عمل جائحة كورونا

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركتها في ورشة عمل جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بمنتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

ضم وفد التنسيقية المشارك في الورشة كلا من النائبة أميرة صابر ومؤمن سيد وأحمد يحيى ومحمد الصعيدي.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قدم المشاركون عدداً من الحلول التي من شأنها أن تتعامل مع التحديات التي خلفتها الجائحة لتحقق أهداف التنمية المستدامة.

تناولت النائبة أميرة صابر في عرضها الهدف الثالث «الصحة الجيدة والرفاه» وتقنية التطبيب عن بعد وما قد تفتحه من آفاق كبيرة أمام تقديم الخدمات الطبية للمرضى وكذلك رفع كفاءة الأطقم الطبية والتعامل مع تحديات اختلاف جودة الخدمة الطبية في الدول التي تعاني من المركزية، وكذلك أهمية أن تتجه الدول نحو التوسع في استخدام هذه التقنية وضمان كفاءة النظم التكنولوجية بها للحفاظ على البيانات.

عمل الطاقة النظيفة

وفي مجموعة عمل الطاقة النظيفة في ورشة أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا ناقش الطيار محمد الصعيدي أهمية تداول وتطوير البحث العلمي بين دول العالم في مجال الطاقة النظيفة، فهذه القضايا لن يتم الوصول لحلول نهائية فيها إلا بمجهود دولي يتشارك فيه جميع الأطراف.

كما قدم الصعيدي مقترحا حول إنشاء الـ Green Hub وهو معهد بحثي دولي منوط به التطوير والبحث في مجالات الطاقة النظيفة بالمشاركة مع جميع دول العالم، ويكون في العاصمة الإدارية الجديدة لكونها مدينة خضراء حديثة على أرض مصر.

وطرح مؤمن سيد التعاون بين الدول لتوفير اللقاحات الخاصة بكوفيد 19 على أن تقوم الدول التى لديها كثرة في إنتاج هذه الأدوية لتوفيرها للدول النامية والدول الأفريقية.

وطرح أحمد يحيى سلبيات وإيجابيات البنية التحتية المستدامة وكيفية استغلال الإيجابيات وتجنب السلبيات على قدر الإمكان واستفادة الدول فيما بينها بتجاربها الخاصة فى البنية التحتية المستدامة وتم الاستشهاد بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج.