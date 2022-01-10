المباحث تلقي القبض على متسولة تستغل طفلان وتنقلهما لـ«إنقاذ إنسان»

بعد أن تاجرت ببراءتهم مستغلة صغر سنهم وعدم تذكرهم ذويهم؛ لاستعطاف المارة من أجل المال، تمكنت مباحث الأحداث من إلقاء القبض على متسولة تستغل طفلين أصغرهم لم يتجاوز الثلاثة أعوام، وأكبرهم يبلغ 5 سنوات، إذ لا تحمل لهم أي أوراق ثبوتية أو شهادات ميلاد، وتم تحويلها إلى النيابة.

تحويل الطفلين إلى مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بقرار من النيابة

وأكد محمود وحيد، مدير مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، أن النيابة أصدرت قرارا بتحويل الطفلين «مالك وأحمد» الذين لا يتذكرون أسرهم أو سبب وجودهم مع المتسولة المقبوض عليها، إلى مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، التابعة للتضامن الاجتماعي، بعد إخطار الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تأهيليهم ورعايتهم ودمجهم اجتماعيا.

وأوضح «وحيد»، لـ«الوطن»، أنه يتم إجراء جميع الفحوصات الطبية للأطفال فور وصولهم المؤسسة، للتأكد من عدم إصابتهم بأى أمراض معدية أو غيرها، بالإضافة لإجراء مختلف التحاليل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

البرنامج القومي للأطفال بلا مأوى: يتم إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وتنمية مواهبهم

من جانبه، قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومى لأطفال وكبار بلا مأوى، إنه يتم التعامل مع الأطفال بلا مأوى والمتواجدين بالشارع أو المتسولين ببيع المناديل، من خلال إقناعهم بالذهاب إلى إحدى دور الرعاية والمؤسسات بهدف توفير الرعاية والحماية لهم، وعقب ذلك يجرى إعادة تأهيليهم نفسيا واجتماعيا نتيجة الظروف التي تعرضوا لها أثناء تواجدهم بالشوارع دون مأوى أو مسكن.

وأضاف مدير البرنامج القومى لأطفال وكبار بلا مأوى، أنه يتم أيضا تنمية مواهب الأطفال داخل مؤسسات ودور الرعاية، من خلال تقديم الأنشطة المتنوعة وإلحاق بالمدارس، مشيرا إلى أن الأنشطة بمؤسسات الرعاية تتنوع بين أنشطة فنية وموسيقية ورياضية، بجانب تعليمهم مهنة.

وتابع أنه يتم دمج الأطفال المتواجدين بالشارع، حال العثور على ذويهم، مع أسرهم والعمل على دعمهم، ودراسة أحوالهم، حتى لا يكونوا عرضة لمخاطر الشارع مجددا.