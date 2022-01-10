نائب رئيس وزراء الكونغو تصل شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم

وصلت نائبة رئيس وزراء الكونغو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة، إيف بازاييبا ماسودي، إلى شرم الشيخ، لحضور فعاليات منتدى العالم الشباب، حيث استقبلتها المهندسة نشوي السروجي، مساعد الوزير لشؤون مياه النيل والتعاون الأفريقي.

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم

وينطلق اليوم الإثنين منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة اليوم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآلاف من شباب العالم من مختلف الدول.

وينظم منتدى شباب العالم كل عام محدث سنوي وعالمي يتم تنظيمه في مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهداف منتدى شباب العالم

وكانت بداية انطلاق المنتدى عام 2017، وتمّ تنظيمه عام 2018 وكذلك في 2019، وتتمثل أهداف المنتدى في جمع شباب العالم نحو تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من ارض مدينة شرم الشيخ إلى العالم.

وكانت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم لأعوام 2017، 2018،2019، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب من مختلف دول العالم.