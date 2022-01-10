أهالي البرلس ينتظرون نتيجة «DNA» لجثتي صيادين غرقى تمهيدا لدفنهما

تستمر جهود البحث عن الصيادين المفقودين في حادث مركب البرلس الغارق منذ 14 يوما بين محافظتي دمياط وبورسعيد، فيما ينتظر المئات من أهالي قرية البنائين التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، نتيجة تحليل عينة DNA لجثماني الشقيقين إبراهيم ومحمد أحمد الجمال، واللذان جرى انتشال جثمانهما أول أمس من البحر بالقرب من محافظة بورسعيد، ووُضعت الجثتان داخل مشرحة مستشفى اليوم الواحد برأس البر في دمياط.

تحليل «DNA» لجثتي شقيقين

وأمرت جهات التحقيق أمس بإجراء تحليل «DNA» لجثتي الشقيقين المنتشلتين، لمعرفة ما إذا كانتا لهما أم لآخرين، خاصة مع وقوع حادث غرق بالقرب من المنطقة التي عُثر فيها على الجثتين وفقدان اثنين من صيادي بورسعيد.

وأرسلت جهات التحقيق عينة «DNA» لمعامل طنطا لسرعة إرسال النتيجة، وفقا لمصدر مطلع على التحقيقات لـ«الوطن»، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل اليوم وبعدها تصدر جهات التحقيق قرارها.

بينما ينتظر أهالي البرلس نتيجة التحليل حتى يتم دفن الجثمانين مع الدعوات باستخراج جثامين الصيادين الأربعة المفقودين، وبينهم شقيقان وزوج اختهما وابنة خالتهما، إذ أسفر الحادث عن غرق 4 أشقاء وابن خالتهم وزوج شقيقتهم وجرى إنقاذ 3 آخرين.

الأهالي يدشنون هاشتاج «انقذوا غريقي البرلس»

وأطلق أهالي البرلس، هاشتاج حمل عنوان «انقذوا غريقي البرلس»، بينما لاتزال جهود الدولة جارية للبحث عن الجثامين، إذ تم الدفع بمركبيين حربيين للمساهمة في البحث عن الجثامين، كما دفعت شركات بترول بـ3 مراكب أخرى للبحث عن الجثامين على مسافة نحو 1500 كيلو متر في البحر، ولا تزال جهود فريق «غواصين الخير»، المتطوع مستمرة في المتابعة والبحث عن الجثامين.