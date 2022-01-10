عضو بلجنة تنظيم «منتدى شباب العالم»: توصياتنا عالمية.. وكل المشاركين «مبسوطين»

قالت «هبة رؤوف»، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إنّ تجهيزات المنتدى بدأت قبل أشهر، مشيرة إلى أنّ اللجنة تتكون من عدد ضخم من الشباب يعمل على إظهار المنتدى بالشكل اللائق بمصر.

وأضافت رؤوف خلال لقاء مع الإعلامي محمد الشاذلي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ننتقي المشاركين من الشباب من 196 دولة تمثل كل قارات العالم، حتى يكونوا جديرين بالمشاركة في المنتدى الذي يناقش قضايا شبابية عالمية».

الإجراءات الاحترازية

وتابعت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، أنّ تطبيق الإجراءات الاحترازية تبدأ من وصول الوفود بالمطار، كما يخضع المشاركون لفحوصات PCR كل 48 ساعة، كما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في القاعات: «الناس كلها مبسوطة، لأن كل الفعاليات موقوفة في العالم، ومش كله فاتح المنتديات على مصراعيها، وقرار تنظيم المنتدى تحدٍ كبير».

تفاصيل اليوم الأول من المنتدى

وأشارت «رؤوف»، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك في الجلسة الافتتاحية اليوم، تعقبها راحة تبدأ بعدها الجلسة الرئيسية، ثم المسرح الذي يعتبر من أهم فعاليات المنتدى، لأنه يجمع أهم المواهب من كل أنحاء العالم.

طبيعة العمل

وأردفت، أنّ طبيعة عملها متصلة بلوجيستيات المنتدى مثل استقبال الوفود والحصول على التصاريح، بالإضافة إلى الطيران والتسكين، وكل ذلك يفعله الشباب بنفسه وهو إنجاز كبير في ظل التحديات الراهنة: «نجيد أكثر من لغة، حتى نستطيع التواصل مع الوفود ونستخدم كل الخبرات الموجودة ليخرج المنتدى بشكل لائق».

التسويق مستمر طوال فترات العام

وأشارت إلى أن التسويق لمنتدى شباب العالم مستمر على مدار السنة، منذ أن بدأت نسخته الأولى: «بعض شباب المنتدى يسافرون خارج العالم لتعريف الدول الأخرى بأهدافه والمعايير التي يتم انتقاء المشاركين بناءً عليها، كما يتم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمنتدى .. مبنقفش خالص».

وواصلت: «نتواجد في كل المناسبات الدولية عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حتى يشعر الشباب بأننا متواجدون معهم ونشاركهم في كل شيء، كما نحرص أيضا على عقد الاستبيانات».

وأكدت أنّ المنتدى يختار القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، كما يتم تنفيذ التوصيات على الأرض، موضحة أن التوصيات لا تناسب مصر فقط لكنها تخص العالم كله، وبالتالي فإن التوصيات ليست محلية أو عربية فقط، كما أنّ المنتدى جزء من سياحة المؤتمرات التي لم يكن مروجا لها في مصر منذ فترة طويلة.