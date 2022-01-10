«البيئة» ترصد مخالفات الحرق الزراعي بالأقمار الصناعية ومراكز الإنذار

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن إدارة الإنذار المبكر، هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة المركزية لنوعية الهواء، لافتاً إلى أن هذه الإدارة خاصة بالتبؤ بالعوامل الجوية لمدة 3 أيام متتالية.

8 قطاعات جغرافية تغطي محافظات الجمهورية

وأضاف «مراد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» كانت الإدارة في الماضي تضم 6 قطاعات جغرافية، وحاليا جرى تطويرها لتضم 8 قطاعات تغطي جميع محافظات الجمهورية وهي كالتالي القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد وشمال سيناء والصحراء الغربية وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

وتابع رئيس قطاعة نوعية البيئة، «الـ8 قطاعات تغطي 58 نقطة نرصد من خلالها العوامل الجوية ونضع توقعات لحالة الهواء خلال الـ3 أيام متتالية، وهو الأمر الذي يساعدنا على متابعة حالة الجو وتوجيه فرق التفتيش في حال وجود أي مصادر من مصادر التلوث وخاصة في حالة نوبات الهواء الحادة، والتي تكثر في فصلي الخريف والشتاء».

مسح يومي لنقاط الرصد

وأوضح رئيس القطاع، أن الإدارة تتابع نقاط الرصد وكذلك تحصل على مسح يومي للنقاط المحددة عن طريق الأقمار الصناعية لرصد مناطق الحرق سواء كانت حرق مخلفات زراعية أو بلدية، ليتم توجيه فرق التفتيش بعد ذلك إليها بعد تحديد أماكنها بدقة ذلك لخفض نسب الملوثات الناتجة عن عمليات الحرق، مؤكدا أن عمليات الرصد والمنظومة يعملان لحظة بلحظة ويتم إصدار تقارير يومية على مدار اليوم.

وحول اختيار نقاط الرصد التابعة لإدارة الإنذار المبكر، أكد رئيس قطاع نوعية البيئة، أن اختيار النقط يتم وفقا لدراسات مسبقة وخاصة أن اختيار نقطة الرصد لابد أن يتوافر فيه مجموعة من المعايير الجغرافية وكذلك اتجاه الرياح السائد في تلك المنطقة وألا تكون واقعة في منطقة جبلية حتى تعطي قراءات صحيحة.

وكان الدكتور مصطفى مراد، أكد في تصريحات سابقة لجريدة «الوطن» نجاح وزارة البيئة في خفض نسبة التلوث بمعدل 25% من إجمالي الـ 50% المستهدفة في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.