فرق لتعقيم قاعات منتدى الشباب بمواد طبية آمنة.. «بدلة عزل وفيس شيلد»

ببدل العزل البيضاء وقناع طبي يغطي ملامح الوجه، يتجولون في أرجاء قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، يحملون على صناديق مواد طبية مُطهرة للتعقيم، جاءوا من أجل مهمة واحدة وهي الحفاظ على سلامة ضيوف منتدى شباب العالم .

ورديات عمل مستمرة على مدار اليوم مقسمة على 3 مراحل، تبدأها فرق التعقيم بتطهير أجزاء القاعة الرئيسية والمسرح وقاعات الجلسات بمواد مطهرة أمنة على الجهاز التنفسي والبشرة، وفقًا للدكتور علاء مهدي، مسؤول فرق التعقيم بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والأولى بعد جائحة كورونا.

مواد تعقيم أمنة على البشرة والجهاز التنفسي

كافة المواد المستخدمة في التعقيم مصرح بها من منظمة الصحة العالمية، بحسب تأكيد مهدي لـ«الوطن»، لافتا إلى أنّ التعقيم يشمل الأسطح والأرضيات وكافة الأركان في القاعة والمسرح وقاعات الجلسات قبل وبعد انتهاء الفعاليات كل يوم.

داخل ممرات القاعة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، تنتشر فرق التعقيم بملابس العزل «البدلة الواقية، وقناع الوجه الفيس شيلد»، يتابع عملهم المهندس محمد صلاح، المسؤول عن فرق التعقيم والمندوب عن شركة المواد الطبية المستخدمة في التطهير.

فرق تعقيم من المطار حتى قاعة المؤتمرات

«الفرق تنتشر داخل وخارج القاعة وفي المطار وكمان الأتوبيسات الناقلة للأفواج المشاركة في المنتدى»، قالها المهندس محمد صلاح لـ«الوطن»، مشيرا إلى استفادته من تجربته السابقة في تعقيم أماكن فعاليات كأس العالم لكرة اليد الذي استضافته مصر في نوفمبر من العام الماضي، إلى جانب تعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأضاف: «بدأنا تعقيم أماكن منتدى الشباب منذ فترة قبل بداية وصول الوفود والشباب المشاركين عشان نضمن درجة الأمان بكل ركن ومستمرين لحد آخر يوم في المنتدى».