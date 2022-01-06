تردد قناة الفجر الجديد على نايل سات لمشاهدة مسلسل «قيامة عثمان»

تردد قناة الفجر الجديد يتصدر محركات البحث الإلكتروني، بعد أن أقدمت إدارة بعض القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية على تغيير تردداتها لتحديث القنوات وتقديم أفضل خدمة للبث، ما جعل البعض يبحث عن التردد الجديد للقناة، وذلك لمتابعة مسلسل «قيامة عثمان»، والذي يذاع كل خميس.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» تردد قناة الفجر الجديد على القمر الصناعي نايل سات، إضافة إلى خطوات ضبط القناة على أجهزة الاستقبال، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تردد قناة الفجر الجديد

يبحث قطاع عريض عن تردد قناة الفجر الجديد، لمتابعة مسلسل قيامة عثمان، والذي يذاع كل خميس، ويمكن لمحبي ومتابعي القناة ضبط ترددها من خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجديد

ويمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة الفجر الجديد على شاشة التليفزيون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية، أطلق البث المباشر لها لأول مرة في 2015، وهي قناة خاصة مملوكة لرجل الأعمال الشيخ إبن الشنفّري، يبث إرسالها من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر، ونالت شهرة واسعة، لقيامها بعض المسلسلات الحصرية وعدد من البرامج الترفيهية، تلائم جميع الفئات العمرية، وهي تعرض مجموعة كبيرة من الدراما التركية والدينية.