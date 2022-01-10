عضو «العليا للفيروسات»: مازلنا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إنَّ جائحة كورونا المستجد أثرت على مصر والعالم أجمع، ويجب التعايش معها، خاصة أن العالم مر بموجات متعددة من الجائحة، كان أشدها الموجة الأولى، ثم تبعها الموجة الثانية والثالثة، وحاليا الرابعة التي نتأرجح فيها.

على المواطنين التعايش مع كورونا

وأضافت «أنور»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، اليوم الإثنين، أنّ مصر استفادت من خبرات الدول الأخرى واستطاع النظام الصحي بها استيعاب حالات الإصابة بالفيروس: «أملي إن المواطن يتعايش مع كورونا».

وتابعت: «كورونا علمتنا أسلوب حياة مختلف، فإذا كان شخص كبير في السن ليس من الضروري نزوله الشارع اليوم، والحفاظ على نفسه داخل منزله، وألّا يخرج إلّا للضرورة مع التزامه بالإجراءات الاحترازية».

وأكدت أن الدولة تواكب كل التطورات التي تحدث في العالم، حيث وفرت التطعيمات المختلفة ضد كورونا بالشكل الكافي، وإنتاجها محليا، وهذا شيء يُحسب لمصر، كما أن الأدوية الجديدة سواء من شركات فايزر أو ميرسك أو استرازينيكا متوفرة أيضا.

كورونا يتحور رغبة في البقاء

وأفادت بأن أي شخص لديه بوادر الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا يعتبر نفسه مصابًا بكورونا، ويجب أن يلتزم بالبقاء في المنزل وعدم الاختلاط بالمحيطين، حتي يتم التأكد، خاصة أن متحور أوميكرون لا ينتقل للرئة مباشرة ولكنه يظل في الجهاز التنفسي، ولا توجد أعراض لفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، أن كورونا ترغب في البقاء لذلك تتحور بشكل مستمر: «التحور يمكن أن يجعل الفيروس ضعيف أو أكثر خطورة أو أكثر انتشارا، مثل أوميكرون».