تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة في قنا (صور)

مع نهاية عام 2021 وبداية العام الجديد، بدأت وزارة السياحة والآثار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة، تمهيدا لافتتاحه في احتفالية محافظه قنا بعيدها القومي هذا العام.

تفاصيل أعمال الترميم

وقال غريب سنبل، استشاري الترميم، إن هذا المشروع من المشروعات المهمة التي توليها الوزارة اهتماما بالغا، تنفيذا لاستراتيجيتها فى تطوير المواقع الأثرية في كل محافظات مصر، لما لهذا من مردود إيجابي في الترويج السياحي لمصر، نظرا لمكانة معبد دندرة الأثرية، والذي اكتسب أهميته كونه مخصص لعبادة الإله حتحور رب الحب والجمال والموسيقى عند المصري القديم.

وأضاف «سنبل»، أن فريق الترميم بدأ العمل في صالة الأعمدة الثانية والمعروفة بصالة الإشراق أو التجلي، والتي تتكون من 6 أعمدة، قاعدتها من صخر الجرانيت وأبدانها وتيجانها من الحجر الرملي، إضافة إلى 5 حجرات مليئة بالنقوش والألوان شديدة الجمال.

وتشمل أعمال الترميم قدس أقداس المعبد ومقصورة الإلهة نوت والبحيرة المقدسة، وتطوير الممشى الرئيسى الحجري للمعبد بترميمه وتسهيل الزيارة لأصحاب الهمم، إضافة إلى تطوير سيناريو الإضاءة، وذلك بالاشتراك مع كل الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى للآثار.

وتابع، بأن أعمال الترميم التى تتم في الصالة الثانية الآن وحجراتها 5 تشمل إزالة طبقات السناج الكثيفة الناتجة من آثار حريق شديد تعرض له المعبد في الأزمنة الغابرة بسبب عقائدي، أو نتيجة استخدام المعابد الأثرية، خاصة الواقعة في المناطق الصحراوية للسكن من قبل أقباط مصر هروبا من اضطهاد أحد أباطرة الرومان.

وتتم الأعمال استكمالا لما تم من تجارب سابقه وابحاث ودراسات مستفيضه للوصول إلى أنسب المواد والتطبيقات التي تتناسب مع كل حالة على حدة، لاختلاف الفعل المدمر الناتج عن الحريق أو الأدخنة المتصاعدة من جراء الممارسات البشرية فى استخداماتهم اليومية لإظهار النقوش والألوان المزينة لها.

وبحسب «سنبل»، يتم تقوية وعزل هذه الزخارف بمواد تقوية حديثة أقرتها الأبحاث والدراسات الأكاديمية في مجال ترميم الآثار، واستكمال الأجزاء المفقودة في بعض جدران صالة الأعمدة لدرء المخاطر الناجمة عن مخلفات الطيور بالتخلص من تلك الفجوات لمنع وقوفها عليها من جهة، والمحافظة على الشكل الأثري من جهة أخرى باستخدام مونات مناسبة بمكونات متجانسة مع مادة تشيد الأثر وغير ضارة بها، مع التأكيد على أحداث التمايز بين الأجزاء المستكملة، إما بنسيج مونة الاستكمال أو اللون أو اختلاف مستوى سطح مونة الاستكمال.

وأشار خبير الترميم، إلى أن أعمال الترميم بالصالة الثانية قاربت على الانتهاء، سواء في الجدارين الغربي والشرقي، كما تم الانتهاء من أكثر من 50% من ترميم حجرة البخور والماء المقدس والحجرة المؤدية الى السلم فى الناحية الشرقية.

ترميم حجرة معبد دندرة

يذكر أن الأعمال الخاصة بالحجرتين الباقيتين (الفضة – المحاصيل) قد انتهت بنسبة 100%، وجاري التجهيز لإجراء بعض العينات لقدس أقداس المعبد ومقصورة الإلهة «نوت»، لبدء العمل بها بالتوازي فور الانتهاء من ترميم الصالة الثانية، إضافة إلى تهيئة المتحف المفتوح ليكون المعبد منارة وأيقونة في احتفالات محافظه قنا فى عيدها القومي في 3 مارس 2022.

مكونات معبد دندرة

يذكر أن معبد دندرة يتميز بتيجان حتحورية، إضافة إلى سراديب عددها 14 سردابا أسفل المعبد أو داخل جدرانه، ويحيط بالمعبد سور مشيد من الطوب اللبن، وشيد هذا المعبد على أطلال معبد فرعوني يرجع إلى الدولة القديمة، وتحديدا أيام الملك خوفو من الحجر الرملي.