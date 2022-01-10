الصحة تعلن إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، إذ بدأت الصحة تفعيل خطة الدولة لتطعيم بعض الفئات من المواطنين، بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات، في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية، وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى.

إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ـ بدأت وزارة الصحة في إرسال رسالة خاصة، إلى كل من مضى عليه 6 أشهر أو أكثر من إتمام كامل تطعيمة سواء كان جرعتين أو اللقاح المكون من جرعة واحدة، بأن يتوجه لأخذ الجرعة التنشيطية المعززة.

ـ ليس هناك أي إجراءات مطلوبة من المواطنين سوى التوجه وفق الرسالة التي وصلتهم، إلى المكان الذي تلقوا فيه اللقاح من قبل في الموعد المحدد.

ـ لا يوجد تسجيل، إذ يتم إرسال الرسائل مباشرة، من خلال بيانات منظومة اللقاحات التابعة لوزارة الصحة.

ـ ليس بالضرورة أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع اللقاح، الذي حصل عليه المتلقي في الجرعات السابقة، إذ يمكن أن يتلقى أي من أنواع اللقاح الأخرى.

الفئات المستحقة للتطعيم بجرعة تنشيطية

أشارت وزارة الصحة، إلى أن التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات كورنا، «التنشيطية» للمناعة ضد الفيروس المستجد، يستهدف 3 فئات على رأسها كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل العاملين في المجال الطبي، مؤكدة أنَّ التطعيم بالجرعة الثالثة، وإن كان اختياريا، إلا أنَّه في غاية الأهمية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة، حفاظا على استدامة المستوى المناعي المرتفع، خصوصا لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات.

ووجهت الوزارة رسالة للمواطنين ممن لم يتلقوا رسائل للحصول على الجرعة التعزيزية على هواتفهم المحمولة، تفيد بالتوجه لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بالاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة، أو إرسال رسالة عبر «واتس آب» على الرقم المخصص لمنظومة اللقاحات.