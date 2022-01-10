فريق تنظيم منتدى الشباب يشرح لضيوف مصر آليات التأمين الطبي للفعاليات

بدأت فاعليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم الآن، في نسخته الرابعة، بعرض توضيحي من فريق تنظيم المنتدى، يشرح كيفية حرص اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ على تطبيق الاحترازية ضد فيروس كورونا.

8 محاور لتطبيق أحدث وسائل التكنولوجية في التأمين الطبي

وحرصت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، على التعاون مع شركات متخصصة في التأمين الطبي على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمكافحة فيروس كورونا من خلال تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا من خلال 8 محاور، وهي:

التعقيم بتكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية

1- تعقيم الأسطح باستخدام تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية.

2- تعقيم الهواء باستخدام أحداث أجهزة تعقيم الهواء.

3- تعقيم جميع وسائل المواصلات.

4- التأكد من استخدام مجموعة أدوات العناية الصحية الخاصة بكل زائر والتي تحتوي على كل ما يحتاجه للوقاية من فيروس كورونا.

5- تعقيم جميع المرافق المحيطة وتعقيم الأبواب بشكل كامل.

6- انتشار اللافتات التوعوية والعيادات الطبية التي تعمل على مدار 24 ساعة.

7- استخدام التكنولوجيا غير المسبوقة لتقليل التعامل البشري.

8- زيادة وعي الزوار عبر وسائل صناعة محلية.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، إذ يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.