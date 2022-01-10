المسئول الرعوي لمدارس «الفرير» يكشف تفاصيل امتحانات 2022

قال «الفرير» سامح فاروق، المسئول الرعوى لمدارس «الفرير» فى مصر ومدير مدرسة «القديس يوسف» بالخرنفش، إنه تم تكثيف المراجعات النهائية لجميع المراحل التعليمية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تعقد خلال شهر يناير الجاري، مؤكداً أن المراجعات تشمل تدريب الطلاب على مخرجات التعلم في كل ما درسه خلال الفصل الدراسي، لافتاً إلى إعلان نتيجة الامتحانات بعد أسبوع من انتهائها

توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية

وأضاف «سامح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، موضحاً أنه يجرى حالياً عقد امتحانات المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية والفرنسية لطلاب مدرسة القديس يوسف الفرير في الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يقرب من 20 طالباً لكل لجنة.

ثقافة الغش لا وجود لها على الإطلاق في مدارس الفرير

وأوضح «فاروق»، أنه تم وضع أسئلة الامتحانات وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكداً أنها تشمل أسئلة مقالية واختيار من متعدد وتعتمد جميعها على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيراً إلى أن ثقافة الغش لا وجود لها على الإطلاق في مدارس الفرير فالتعليم يعتمد على علاقة وثيقة بين المعلم والطالب ولا وجود للخوف فيها.

الامتحانات ستعقد ورقيًا وتتنوع الأسئلة بين المقال واختيار من متعدد

وأكد أنه سيتم تصحيح الامتحانات بشكل يومي وسط إجراءات مشددة، لافتاً إلى أنّ مادة المستوى الرفيع تهدف فقط لقياس إتقان الطالب للغة في المدرسة وليس الهدف منها النجاح والرسوب، موضحاً أن امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي تبدأ بالتزامن مع امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 15 يناير الجاري، وأن الامتحانات ستعقد ورقيًا وتتنوع الأسئلة بين المقال واختيار من متعدد، مشدداً على الطلاب ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من مراجعات الفصول.