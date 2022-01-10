السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن جائحة كورونا بمنتدى شباب العالم

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن جائحة كورونا حول العالم، منذ اللحظات الأولى لظهورها وحتى اللحظة الحالية، وتفاقم الوضع وزيادة الحالات وكل المراحل التي مرت بها البشرية بعد انتشار الفيروس.

عرض توضيحي للإجراءات الاحترازية بمنتدى الشباب

وبدأت فاعليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم منذ قليل، في نسخته الرابعة، بعرض توضيحي من فريق تنظيم المنتدى، يشرح كيفية حرص اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ على تطبيق الاحترازية ضد فيروس كورونا.

آليات التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم

وحرصت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، على التعاون مع شركات متخصصة في التأمين الطبي على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمكافحة فيروس كورونا من خلال تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا من خلال 8 محاور، وهي:

1- تعقيم الأسطح باستخدام تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية.

2- تعقيم الهواء باستخدام أحداث أجهزة تعقيم الهواء.

3- تعقيم جميع وسائل المواصلات.

4- التأكّد من استخدام مجموعة أدوات العناية الصحية الخاصة بكل زائر والتي تحتوي على كل ما يحتاجه للوقاية من فيروس كورونا.

5- تعقيم جميع المرافق المحيطة وتعقيم الأبواب بشكل كامل.

6- انتشار اللافتات التوعوية والعيادات الطبية التي تعمل على مدار 24 ساعة.

7- استخدام التكنولوجيا غير المسبوقة لتقليل التعامل البشري.

8- زيادة وعي الزوار عبر وسائل صناعة محلية.