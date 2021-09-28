القبض على عاطل حول منزله لـ«وكر مخدرات» في الزاوية الحمراء

أسفرت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، عن رصد نشاط (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية)، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من مخزن أسفل عقاره مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج وتداول الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه ، وعثر بحوزته على (كمية من الأقراص والأمبولات والأكياس "مخدرة – منشطة" غير مصرح ببيعها للجمهور- مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.