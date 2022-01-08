السعودية تفتح تحقيقا في الإستعانة بـ«راقصات شبه عاريات» في مهرجان جازان

أثارت مشاركة راقصات بملابس وصفت بأنها «شبه عارية» وعلى هيئة مايوهات بكيني، خلال افتتاح مهرجان في مدينة جازان السعودية، جدلا واسعًا، وردود فعل غاضبة داخل المملكة، وهو ما دفع إمارة جازان للتوجيه بفتح تحقيق فوري في الأمر.

أمير جازان يوجه بفتح تحقيق ورفع النتائج واتخاذ اللازم

وقال حساب الإمارة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أمس، الجمعة، إن: «سمو أمير منطقة جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق».

جاء ذلك تعقيبا على ما تم نشره وتداوله من مقاطع مصورة، أمس، في عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تُصوّر الراقصات وهن يسرن في أحد الشوارع ضمن عرض فني موسيقي راقص، وخلفهن وجانبهن يسير عدد كبير من الشباب والصبية السعوديين الذين كان البعض منهم يصور الحدث بكاميرات هواتفهم النقالة.

الصقر: المهرجان قصة ابتهاج لمنطقة متحفزة دائمًا

وكانت صحيفة المدينة السعودية، قد ذكرت أن وكيل إمارة منطقة جازان، المشرف العام على المهرجان، الدكتور عبد الله بن محمد الصقر، ألقى كلمة خلال افتتاح مهرجان جازان، أكد خلالها على أن المهرجان يمثل قصة ابتهاج لمنطقة متحفزة دائمًا لاستثمار إمكاناتها لصناعة سياحة متطورة، تلبي احتياجات وتطلعات فئات المجتمع من الأهالي والزوار كافة، وذلك من خلال جهود أبناء وبنات جازان المبدعين.

وأشار المشرف العام على المهرجان، إلى تنوع البرامج والفعاليات خلال المهرجان، الذي يستمر أسبوعين، ويشمل مسابقات رياضية في كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، وفعاليات التطعيس والهايكنج، فضلاً عن السينما الخارجية، وحفلات غنائية، وجلسات طربية، إلى جانب فعاليات «مستكة» للفنون التشكيلية بوسط البلد، والأسر المنتجة، والقرية التراثية، وخيمة التسوق، والحفلات الشاطئية وغيرها، حسبما نقلت صحيفة المدينة السعودية.