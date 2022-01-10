استرداد 195 فدان أملاك دولة من غير الجادين في تقنين أوضاعهم بالجيزة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الجادين في استكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها، وذلك وفقا للقانون 144 لسنه 2017 وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

محافظ الجيزة يشدد على التصدي لأي تعديات

وشدد محافظ الجيزة على استمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز الأملاك بالمحافظة، والسيد محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر للمتابعه الميدانية واسترداد عدداً من الأراضي التي لم يثبت واضعي اليد عليها جديتهم في استكمال إجراءات التقنين.

استرداد 195 فدان

وتم استرداد 195 فدان بعدد 11 حالة لأراضي تقع في نطاق الوحدات المحلية بأبو غالب ووردان والقطا وجاري استكمال إجراءات استرداد الأراضي التي لم يثبت واضعي اليد عليها جديتهم في استكمال إجراءات التقنين ودفع المستحقات المقررة عليهم.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة (الري) على مساحه 5960م بقرية المنصورية، بالإضافة إلى إزالة تعديات على أملاك الدولة بقرية الحجارة بمركز أطفيح على مساحه 500م.