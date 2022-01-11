هل يمكن رفع سن المستفيدين من التأمين إلى 65 عاما؟.. «الهجرة» تجيب

هل يمكن زيادة سن المستفيدين من وثيقة التأمين إلى 65 عاما؟.. سؤال طرحه أبناء الجالية المصرية بالخارج، فى عدد من الدول المضيفة، حول تفاصيل إصدار أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج، التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقيمة تأمينية 100 ألف جنيه، وقيمة اشتراك 100 جنيه سنويا.

دراسة أمر زيادة السن الذي تقوم الوثيقة بتغطيته

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إجابة ذلك التساؤل، بقولها إنه من الممكن زيادة السن الذي تقوم وثيقة التأمين بتغطيته للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، والمنصوص عليه 65 سنة كحد أقصى.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، إلى أنه سيتم دراسة أمر زيادة السن الذي تقوم الوثيقة بتغطيته، ومن ثم موافقة الجهات المعنية على هذا الشأن، ومن ثم الإعلان عن السن الأقصى للمؤمن عليه عقب تعديله.

وثيقة التأمين تغطي حالات الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى الإقبال الكثيف الذى شهدته وثيقة التأمين، من قبل المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، منذ إطلاقها بداية من يناير الجاري.

وأكدت مكرم أن وثيقة التأمين هى الأولى من نوعها، حيث تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة الهجرة، وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، وذلك كى تغطي تكاليف نقل وشحن جثامين المصريين بالخارج إلى مصر، فى حالة الوفاة الطبيعية، والوفاة إثر حادث.

وجدير بالذكر، أنه في إطار انطلاق ورش عمل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ورشة عمل بعنوان: «حياة كريمة.. التجربة المصرية لبناء الإنسان».

كما التقت السفيرة نبيلة مكرم، بعدد من العلماء والشباب المصريين المشاركين في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذى تم انطلاق فعالياته أمس 10 يناير، ويستمر حتى 13 يناير الجاري، بمدينة السلام شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.