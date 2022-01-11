«الصحة»: استقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا اليوم بمطار القاهرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر استقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا اليوم ضمن خطة الوزارة في توفير جميع اللقاحات للمواطنين وتطعيم كل الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى تطعيم الجرعة الثالثة لمن يحق لهم الحصول على اللقاح.

التوسع في استقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا

وأضاف عبدالغفار في تصريحات له، أن هناك توسعا في عملية استقبال الشحنات المضادة لفيروس كورونا، موضحا أن مصر من الدول القليلة في المنطقة التي وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين بكل اللقاحات المختلفة للحماية المواطنين بلقاحات كورونا.

استقبال أول شحنة من أدوية علاج كورونا

وتابع عبدالغفار أن شهر يناير الحالي سيشهد استقبال أول شحنات أدوية علاج كورونا «باكسلوفيد» وذلك لطرحه للمصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات الصحية والمستشفيات الجامعية للمصابين بفيروس كورونا، موضحا توفير عقارين آخرين لعلاج المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

توفير لقاحات وأدوية كورونا للمواطنين

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن تدفقات شحنات لقاح كورونا وأودية علاج كورونا، ضمن خطة الدولة للتوسع في تطعيمات المواطنين للوصول إلى «مناعة القطيع» للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس وتخفيف العبء على النظام الصحي من خلال زيادة وتيرة الشفاء للمصابين بفيروس كورونا.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

وأكد عبدالغفار، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته، وأن الأعراض الجانبية التي ظهرت على المحلقين لا تدع للقلق أو الخوف وهذه الأعراض تزول خلال يوم أو يومين.

وشدد على أهمية الالتزام التام بكل التدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل من العدوى بكورونا ومتحوراته والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية».