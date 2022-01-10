صرف مكافأة مالية لـ15 عاملا والتحقيق مع 55 آخرين بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صرف مكافأة مالية لرئيس مركز ومدينة كفر الدوار و15 من العاملين بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمركز ومدينة كفر، وهم (نائب رئيس المدينة والمشرف العام على أعمال الكهرباء - رئيس قسم الكهرباء بالوحده - 10 عاملين بقسم الكهرباء بالوحدة - 3 مسؤولين كهرباء بقرى الأمراء وكوم أشو وزهرة).

إناة الطرق ورفع الأعمدة التالفة

وأشار محافظ البحيرة إلى أن تلك المكافأه تعد تشجيعاً وتحفيزاً للعاملين، وتقديراً لجهودهم البارزة فى رفع كفاءة إنارة الطريق الزراعى بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار، وذلك ضمن المتابعة الدورية لأعمال الإنارة.

وشملت الأعمال أيضًا إعادة دهان أعمدة الإنارة وصيانة وتغيير الكشافات التالفة بأخرى جديدة، وشد وتغيير أسلاك هوائية بدلا من التالفة، وصيانة وتغيير لوحات الإنارة التالفة ولوحات الإنارة الخاصة بتغذية أعمدة الإنارة.

كما شملت الأعمال رفع الأعمدة التالفة بسبب الحوادث، وإعادة زرع أخرى بدلا منها، وكذلك إعادة برمجة عدادات الإنارة الموجودة داخل لوحات الإنارة.

وأكد اللواء هشام آمنة ، تكريم كل من يؤدي عمله بكل جد وتفان، ومجازاة كل مقصر أو مخالف، مشددا على دعمه وتشجيعه لكل الجهود المبذولة بكل القطاعات على أرض المحافظة.

التحقيق مع عاملين لتغيبهم

وشنت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات، أسفرت عن إحالة 47 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل دون سند قانوني، و8 من العاملين بالمركز الطبي.