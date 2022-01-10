السيسي: كورونا بيقولنا يا بشر أنتوا متقدروش تتحدوني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تجربة مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد يكون «محنة»، وقد تتولد منها منح كثيرة جدا، مضيفا: «أتصور إنّ في قوة بحث هائلة اتشكلت في مجال البحث العلمي، والتعاون في اللقاحات».

جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، أنّ كل دولة لها خصوصية في مسارها، وفي التعامل مع الأزمات طبقا لعوامل واعتبارات ضمن إطار عام يجمعنا، متابعا: «ديما ببص على موضوع الفيروس وكأنّه بيبعتلنا رسالة، بيقول فيها يا أيها البشر انتبهوا، أنتم لستم قادرين على تحدينا».

وأكد الرئيس السيسي، أنّ المنظومة الصحية تعرضت لاختبار شديد أثناء الجائحة في العالم كله، حيث كان يتم تبادل الخبرات والرؤى في كيفية تنظيم وتطوير المنظومات الصحية، لتكون أكثر فاعلية في التعامل مع الأزمات.

محاور منتدى شباب العالم

ويتناول منتدى شباب العالم في هذه النسخة 3 محاور رئيسية، هي «السلام والتنمية والإبداع»، والتي تناقش موضوعات مختلفة تهم الشباب، ما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.