حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

من أهم المميزات التي يتصف بها مواليد أصحاب برج الحمل، امتلاكهم العديد من الصفات الجيدة، أبرزها طيبة القلب وحسن الطباع، ونقاء القلوب كالأطفال مهما تقدم بهم العمر.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن»، نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط.. عطارد وزحل يساعدانك أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة، ويمدانك بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي بشرط العمل بدقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في منزل الثاني ومن المهم ألا تتسرع اليوم في قراراتك وانفعالاتك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.