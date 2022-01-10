مشارك بمنتدى شباب العالم عن بُعد: «تجربة مميزة أتاحت لي فرصة التواجد»

انطلقت قبل ساعات، فعّاليات الحفل الافتتاحي لـ منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، التي تستمر حتى 13 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تعقد فاعلياته بمدينة شرم الشيخ تحت شعار «العودة معًا»، بمشاركة الشباب من 196 دولة.

وفي إطار حرص الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إعطاء فرصة المشاركة في الجلسة الافتتاحية من خلال الحضور الفعلي أو المشاركة عن بُعد بالنظام الافتراضي، عبر رابط موقع المنتدى.

المشاركة عن بُعد تُطبق للمرة الأولى في المنتدى

وقال محمد جمال، أحد المشاركين في المنتدى عبر النظام الافتراضي، إنّ تجربة المشاركة عن بُعد تُطبق للمرة الأولى في منتدى شباب العالم خلال نسخته الرابعة، مضيفا أنه سعيد بتطبيق هذه الخاصية حتى تتيح الفرصة للآخرين الذين لم يستطيعوا المشاركة بالحضور الفعلي، لافتًا إلى أنه لم يستطع المشاركة بالحضور نظرا لظروف خاصة.

«جمال»: تتيح المشاركة الفعلية لغير الحاضرين

وأشار «محمد»، إلى أنه استفاد من التجربة بشكل كبير خلال متابعته المستمرة لفعاليات المنتدى، ومشاهدته لكل ورش العمل في أسوان والأقصر، قائلا لـ«الوطن»: «استفدت علميا وعمليا من خبرات المتحدثين، وبجمع معلومات كتير عن موضوعات هامة بالشباب»، وتابع أحد المشاركين عبر النظام الافتراضي أن هذه الخاصية مكنته من التعرف على الشباب المشاركين في نفس الخاصية واصبحوا يتبادلون الآراء عن الورش وفعاليات المؤتمر، مقدما الشكر لجميع القائمين على هذا النظام ويتمنى استمراره دائما حتى تكون الاستفادة للجميع.

منتدى شباب العالم هو حدث عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى في ثلاث نسخ خلال الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام من مصر إلى العالم.