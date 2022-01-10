السيسي: الإصلاح الاقتصادي كان قاسيا.. لكنه جعلنا نتحمل تداعيات كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه في نوفمبر 2016 كان شديد القسوة على المصريين، موضحًا أنَّه لولا هذا البرنامج لكانت تداعيات الموقف الاقتصادي لجائحة كورونا أكبر كثيرًا مما حدث.

الرئيس: الإصلاح جعل الاقتصادي المصري مستعدل لتحمل صدمات أكبر

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، أنَّ المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي انتهت، إذ يجرى تطبيق المرحلة الثانية حاليًا، مشددًا على أنَّ هذا البرنامج جعل الاقتصاد المصري مستعدًا لتحمل صدمات أكبر سببها الوباء في مصر والعالم أجمع.

السيسي: مشروعات قومية كبرى لتحقيق معدلات النمو المنشودة

وتابع رئيس الجمهورية، أنَّ مشروعات قومية كثيرة جرى تنفيذها بهدف تحقيق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو المنشودة، فضلًا عن تجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل.

حافظنا على معدلات العمل وتطبيق تدابير كورونا ولم ننتهج الإغلاق الكامل

وأوضح الرئيس السيسي، أنَّ وقف الأنشطة بشكل كامل كان أحد الخيارات المطروحة وقت جائحة كورونا، لكن لم يتمّ تطبيق ذلك، إذ أنَّه جرى اتباع على استراتيجية استهدفت الحفاظ على معدلات العمل إلى جانب إجراءات احترازية قوية تكفي المواطنين شر كورونا.