حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

المرونة تأتي على رأس الصفات التي يتمتع بها أصحاب برج الجوزاء، ويتمتع مواليد البرج بشخصية مرنة رغم التبدل السريع الذي يحدث لحالته المزاجية باستمرار، ومن أبرز مميزاته أنّه يمتلك قدرة كبيرة على التواصل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وعدم الزهو بإنجازاتك، وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.