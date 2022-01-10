حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الجوزاء لديهم القدرة دائمًا على التأقلم مع الظروف المحيطة المختلفة والتعامل معها، فضلا عن أنّ مواليد البرج يميلون إلى المغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة، وتنجز مشروعاتك اليوم، بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء، الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.