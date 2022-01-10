افتتاح 3 مكاتب للشهر العقاري في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مكتب توثيق الشهر العقاري بكفر الشيخ المطور بعمارة الشرق للتأمين على مساحة 400 متر، والذى يضم 12 شباكاً للتعامل إضافة للخزنة لتقديم الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري للمواطنين للقضاء على المشكلات التي كان يعاني منها المواطنون خلال السنوات الماضية.

25 منقذ بمحافظة كفر الشيخ

ووفقا لبيان محافظة كفر الشيخ، فان المحافظة اصبح بها 25 منفذاً يقدم كافة خدمات الشهر العقاري للمواطنين، فرع الشهر العقاري المطور ليها ومكتب الشهر العقاري المطور بالشرق للتأمين .

جاء ذلك بحضور المستشار حامد، رئيس محاكم كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار سامح رمضان، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار يامن يوسف، عضو المكتب الفني لمكتب مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، المستشار محمود عبدالعال، عضو المكتب الفني لمكتب مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات المحافظة.

افتتاح توثيق الشهر العقاري بقرية دقميرة

كما افتتح محافظ كفر الشيخ ومساعدا وزير العدل، فرع توثيق الشهر العقاري بقرية دقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ، على مساحة 200 متر ويحتوى على 7 شبابيك تبرع من المجتمع المدني، بحضور اللواء سعيدة عماره، عضو مجلس النواب، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وباسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبده عوض، أستاذ بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ.

كما افتتح المحافظ أعمال تطوير مكتب توثيق الشهر العقاري بسيدي سالم ورفع كفاءة واستحداث نظام الشباك الواحد لتقديم خدمات الشهر العقاري كاملاً على مساحة 350 متراً، يضم 15 شباكاً، وتفعيل بوابة مصر الرقمية من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم القضاء على الزحام، وتخفيف معاناة الأهالي التي كان تؤرقهم خلال السنوات الماضية أثناء تلقيهم خدمات الشهر العقاري بتوفير 25 منفذاً لتقديم كافة الخدمات بمدينة كفر الشيخ من خلال مكتب التوثيق العقاري المطور بسخا والمكتب الذي تم افتتاحه اليوم بعمارة الشرق للتأمين، لتقديم كافة الخدمات عديدة للمواطنين ، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، وتوفر المكاتب الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار، بفضل التعاون مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

تيسير وتفعيل بوابة مصر الرقمية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تيسير وتفعيل بوابة مصر الرقمية خدمة من خلال ابلكيشن أرغب في عمل توكيل، ويمكن للمواطن تحرير التوكيل في منزله ويتوجه فقط لمكتب التوثيق العقاري لاستلامه، وذلك في إطار تنفيذ خطة «عدالة مصر الرقمية»، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.