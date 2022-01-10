حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بمراكز وأحياء أسيوط (صور)

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً، وفقا للقانون وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

المحافظ: التعامل بكل حسم مع المخالفات

وشدد المحافظ، على التعامل بكل حسم مع كافة مخالفات عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ الإزالات لأي مخالفات بناء يتم رصدها والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية بقرى ومراكز المحافظة.

إزالة فورية لأدوار مخالفة في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى مواصلة تنفيذ إزالة لمخالفة البناء حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور الـ 14 العلوي بحوض أبو كلام بنطاق قرية منقباد أمام نادي النيابة الإدارية بعد رصد وضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم بالمخالفة، وذلك بالتنسيق ومشاركة حسني درويش رئيس مركز أسيوط، وبإشراف كرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز، وعبداللطيف فضاله رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد، ومحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى حسين، وأحمد شحاته مسؤول الأزمات بالمركز.

كما نفذت الحملة، إزالة حوائط وعمدان الدور الـ 13علوي بشارع البحر بمنطقة الوليدية بنطاق حي شرق وبمشاركة مروان الشاب نائب رئيس حي شرق ورشاد محمود مسؤول الإشغالات والمخالفات وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها على أن تكون تكلفة الإزالة على صاحب المخالفة.