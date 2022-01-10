دخول برج منفلوط الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات في أسيوط

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، دخول برج منفلوط بمحافظة أسيوط في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف - أسيوط» بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS» والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4» ،(Safety integrity level)» معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

39 برج رئيسي وثانوي

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من «15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان» وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 83 %، حيث تقوم الشركة بإعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 4 أبراج على التوازي بمراحل متفاوته و برج منفلوط بمحافظة أسيوط هو البرج الرئيسي رقم الحادي عشر الذي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج «أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار - ملوي – مطاي - سمالوط» بمحافظة المنيا وأبراج «ديروط – القوصية - منفلوط» بمحافظة أسيوط وبرج الفشن بمحافظة بني سويف.

ولفت إلى أن برج إشارات منفلوط بمحافظة أسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 20 كم تتحكم في 64 سيمافور ضوئي وعدد 5 مزلقان يعمل أوتوماتيكيا وعدد 18 موتور تحويله وعدد 106 تراك كهربي – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجي منفلوط و القوصية ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 161 كم.

زيادة عوامل الأمان والتحكم في القطارات

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط «بني سويف / أسيوط» يهدف إلى استبدال النظام الحالي «الميكانيكي» بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.