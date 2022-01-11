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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 11 يناير 2022
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يعرف عن مولود برج السرطان أنّه دائمًا ما يخطط للمستقبل مع شريك حياته وخاصة فيما يتعلق بحياتهما العائلية معًا، إلا أنّ ذلك لن يحدث من أصحاب البرج إلا إذا وثق في شريك حياته تمامه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

يتوقع خبراء الفلك أن تتحسن الأجواء اليوم، إذ يمكن أن يتغير تفكيرك كليًا وتجد الدعم من الأصدقاء أو الزملاء أو الرؤساء في العمل، عليك فقط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر يمدك بطاقة عاطفية برغم التشوش، كما تساعدك نصائح المحبين اليوم وترشدك إلى طريق الصواب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

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