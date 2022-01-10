إقامة مجمعات خدمية ومدارس ووحدات إسعاف بمركز ناصر ضمن «حياة كريمة»

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف"اليوم"مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات مبادرة "حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى"، وفي حضور الأستاذ ماجد رمضان نائب رئيس مركز ناصر، وذلك ضمن تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة

حيث تابع نائب المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء المجمع الخدمي ببهشين المقام على مساحة 560متر،ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد ،وحدة للتضامن الاجتماعي،وحدة محلية ،مكتب تموين، شهر عقاري)، وذلك ضمن 6مجمعات خدمية يجرى إتشاؤها،وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان،لتقديم الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى،بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة مجلس قروي بهبشين وتوابعه

وتفقد"سلامة"سير العمل لإنشاء مجمع زراعي ببهبشين على مساحة 330 متر مكون من طابقين،والذي يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 متر ووحدة بيطرية على مساحة 150 متر ومركز إرشاد زراعى،وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية بهبشين وتوابعها

كما تضمنت الزيارة تفقد نائب محافظ بني سويف لسير الأعمال الجاري تنفيذها بمجمع مدارس جمال عبد الناصر وتشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة،والتي يتم تنفيذها ضمن 26 مشروعا يتم تنفيذه في قطاع التعليم بقري المركز،علاوة على تفقد سير العمل في مشروع وحدة إسعاف كوم أبوخلاد"إنشاء جديد"،والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان ،وتضم 2 سيارة"نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.،للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومةالصحية،وذلك ضمن 9 مشروعات يتم تنفيذها في مرفق الإسعاف"إنشاء جديد وتطوير وحدات قائمة"بقرى (كوم أبوخلاد، الحمام، دنديل ،أبوصالح،بهبشين بجانب وحدتين ببندر ناصر"تطوير/إنشاء جديد")