المنوفية تستعد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» 

ناقش اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري بمركزي أشمون والشهداء، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بسرعة نهو الأعمال المخطط تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المحدد.

بحث صرف تعويضات نزع ملكية الأراضي للمواطنين

وجرى استعراض جميع المشروعات بالمبادرة ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون والشهداء، وأشار محافظ المنوفية إلى أنَه جرى الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، ووضع خطة متكاملة لتسليمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجرى مناقشة صرف تعويضات نزع ملكية الأراضي للمواطنين، ووجه المحافظ التنسيق الكامل لتنفيذ قرار المنفعة العامة وصرف التعويضات للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتوجه اليوم لقرية جريس لمتابعة الأعمال على أرض الواقع وإزالة المعوقات والعرض بما تمّ في هذا الشأن، مشدداً على مسؤولي الاتصالات بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من كل الأعمال المتبقية خلال أسبوع.

محافظ المنوفية: طفرة كبيرة في أعمال رصف الطرق

فيما وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الطرق بالمحافظة في توفير شركات متخصصة ورائدة لبدء تنفيذ أعمال الرصف، مشيرًا إلى أنَّ هناك طفرة كبيرة في أعمال رصف الطرق بنطاق المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

وخلال الاجتماع، أكّد محافظ المنوفية أنَّ المحافظة على أتمّ الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة وذلك وفقاً لخطة الدولة، إذ جرى وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.