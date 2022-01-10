إنشاء مجمعات خدمية ووحدات إسعاف ومدارس ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يسير الشكل المطلوب بحسب الجدول الزمني المحدد، إذ إن نسب ومعدلات التنفيذ يتم متابعتها ميدانيا على مدار اليوم، مشيرًا إلى تكليفاته لرؤساء المدن المعنيين ورؤساء القطاعات ذات الصلة بأهمية التواجد الميداني بشكل دائم، والتنسيق مع منسقي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على المستجدات أولا بأول، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير الأعمال بأسرع وقت ممكن.

المحافظ: تذليل المعوقات في مبادرة «حياة كريمة» أولًا بأول

جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم، لمركز ومدينة ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات «حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى»، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة

وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع مجمع طنسا بني مالو الخدمي، الذي يشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم، حيث يضم كل مجمع «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري» لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، توفيرا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

تفقد مشروع وحدة إسعاف طنسا

كما تفقد المحافظ سير العمل في مشروع وحدة إسعاف طنسا «إنشاء جديد»، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، على مساحة 220 م للمبنى المكون من دور أرضي «استقبال و2 استراحة» بجانب جراج وستضم 2 سيارة «نموذج كبير»، لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 30%.

كما تفقد الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع إنشاء مجمع طنسا الزراعي والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي على مساحة 330 م، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

إضافة 5 فصول جديدة بمدرسة الشهداء الإعدادية

وتابع المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها بمدرسة الشهداء الإعدادية، والتي تشهد أعمال توسع أفقى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإضافة 5 فصول جديدة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في مدرسة طنسا الابتدائية بنات «إحلال جزئي»، تضيف 16 فصلاً، وذلك ضمن 29 مشروعا جار العمل بها في قطاع التعليم تغطى قرى المركز والتوابع ما بين إنشاء جديد وتوسعات أفقية وتعلية وإحلال كلى وجزئي.

واختتم المحافظ زيارته بمتابعة سير أعمال تبطين ترعة فرع طنسا، واستمع لعرض موجز عن نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير كميات مياه من الفاقد، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية، منوها عن توجيهاته بضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، وتذليل العقبات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ المطلوبة في المشروع

رافق المحافظ خلال الزيارة، أعضاء مجلس النواب «الدكتور عبد الله علي مبروك، الأستاذ أحمد علي عباس»، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، والدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور أحمد صادق مدير مرفق إسعاف بني سويف، ومسؤولو الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومنسقو مؤسسة حياة كريمة بمركز ببا.