 تشغيل قسم الحميات والأطفال الاقتصادي الجديد بـ«حميات الزقازيق»

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإدارة العامة للطب العلاجي، بالتنسيق مع إدارة مستشفى حميات الزقازيق، بالتشغيل الفوري لقسم الحميات والأطفال الاقتصادي الجديد، بمستشفى حميات الزقازيق.

تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية بالمستشفي، بعد تطوير ورفع كفاءة المبنى المكون من طابقين، وعمل عزل كامل للسطح، وإنشاء غرفة تحكم خاصة بجميع المباني والغرف بالمستشفى بالدور الثاني من المبنى، حيث تم اليوم التشغيل التجريبي للقسم الجديد بالمستشفى.

تطوير المستشفى بتكلفة 24 مليون جنيه

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، أن القسم يتسع لـ36 سريرا تم تزويدها بمخارج أكسجين، وتسع كل غرفة 3 أسرّة، وحمام خاص بها، بالإضافة لتجهيز غرف خاصة بالأطباء وأخرى للتمريض بكل دور، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، ويأتي ذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية التي تتم بالمستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 24 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير للقيادة السياسية، ووزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، على الدعم المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة، ولجميع القائمين على هذا العمل، والفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفى، على الجهود المبذولة لصالح المرضى.