سوني تطلق VISION-S خلال معرض CES 2020

أعلنت سوني، خلال معرض CES 2020، إطلاق VISION-S، المبادرة التي تهدف إلى المساهمة في تطور تجربة التنقل، وعرضت في جناحها نموذجا أوليا للمركبة.

ولإطلاق هذه الفكرة في العالم الحقيقي، بدأت سوني في اختبار المركبة على الطرق العامة في أوروبا في ديسمبر من العام ذاته، كما أجرت اختبارات السلامة وتجربة المستخدم في تكنولوجيا التصوير والاستشعار داخل المركبة وخارجها، إلى جانب نظام الواجهة البشرية الآلية (HMI).

كما بدأت سوني في اختبارات القيادة عبر شبكة 5G في أبريل 2021، وستواصل تطبيق تقنياتها الحديثة؛ لتوفر تجارب جديدة في مجال التنقل، خلال مرحلة التحول إلى المركبات الكهربائية (EV). وتخطط سوني لمواصلة جهودها في تطوير هذه المركبة مع دخولها مرحلةً جديدة من تطوير VISION-S.

وأعلنت ما يلي خلال معرض CES 2022

عرض النموذج الأولي لمركبة SUV التي تناسب الأنشطة المتنوعة

تواصل مبادرة VISION-S سعيها لتطوير التنقل؛ ليكون أكثر قرباً من الناس، إلى جانب تطوير تقنيات ترتكز على السلامة والأمان، وقابلة للتكيف وتوفر الترفيه.

وفي معرض CES 2022، أعلنت سوني عن نموذجها الأولى وعرضت مركبة SUV وفق رؤية (VISION-S 02) كعامل جديد للشكل. وتستخدم هذه المركبة منصة شحن مركبات الكهربائية السحابية ذاتها المُستخدمة في مركبة (VISION-S 01)، والتي يجري اختبارها على الطرق العامة.

ومن خلال تقديم تجارب ترفيهية باستخدام المساحة الداخلية الكبيرة والفروقات في المركبة ذات المقاعد السبعة، سيعزز هذا النموذج الأولي، مع VISION-S 01، استيعاب مختلف الأنشطة الحياتية التي باتت تتنوع وتزداد.

رؤية VISION-S

وضع الجهود في المجالات ذات الأولويةالسلامة: التنقل بسلامة وأمانيدعم النظام القيادة الآمنة من خلال تقنية التعرف على البيئة المحيطة وتحليلها فوراً عبر المستشعراتٍ المثبتة حول المركبة بدرجة 360.

وتتضمن هذه المستشعرات مستشعرات الصور CMOS العالية الحساسية والدقة وتمتاز بنطاقها الديناميكي الواسع إضافةً إلى مستشعرات LiDAR التي تستشعر بدقة الحيز الثلاثي الأبعاد.

ويوفر النظام تفاعلاً فورياً مع السائق من خلال النظام الصوتي للمركبة ونظام HMI، ليتمكن السائق من إدراك البيئة المحيطة بدقة مثل وجود سيارات الطوارئ، حتى من داخل مركبته.

وتهدف سوني إلى توفير أكبر مستوى من السلامة والراحة للجميع من خلال تقنيات الاستشعار وأدوات الاتصال الخاصة بها وهي تُجري حالياً اختبارات التحقق الوظيفية الأخيرة في أوروبا قبل إطلاق المستوى 2+ من أنظمة مساعدة السائق المتطورة (ADAS) على الطرقات.

القدرة على التكيف

الاقتراب أكثر من الناس والازدهار معهم، تُستخدم مستشعرات Time-of-Flight (ToF) لتوفر وظائف الرصد لتوضيح الطريق للسائق والركاب. كما تدعم هذه المركبة ميزة الإيماءات الفورية والأوامر الصوتية التي تهدف إلى تعزيز من تجربة استخدام واجهة القيادة في السيارة.

وستتضمن المركبة وظيفةً جديدةً تسمح للمستخدمين بتخصيص واجهة العرض وأصوات التسارع والتباطؤ في المركبة، لتعزيز تفضيلات كل مستخدم، كما يمكن ربط إعدادات المركبة والمفتاح وإعدادات المستخدم بالخدمة السحابية عبر الهاتف المحمول، وهذا يشمل شبكة 5G، والتي تمتاز بقُدرات الكُمونٍ المنخفض وسعةٍ كبيرة وسرعةٍ عالية.

ويتم تحديث أنظمة المركبة عبر الهواء (OTA)، وسينعكس مباشرة على الأنظمة ومن الممكن توفير خدمات الأمان وتطوير الخدمة وعروض مضافة القيمة باستمرار.